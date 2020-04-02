Şanlıurfalı çocuklardan Kovid-19 ile mücadeleye tam destek

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Destek köyünde yaşayan çocuklar, çektikleri video ile Covid19 korona virüsü ile mücadelede canla başla çalışan sağlık çalışanlarına ve Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Şanlıurfa'nın Destek köyünde yaşayan çocukların sağlık çalışanlarına selam gönderdikleri video herkese moral oldu. Covid19 salgınına dikkat çekilen videoda köy meydanına dizilmiş çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı hatırlattı. Çocuklar, sağlık çalışanlarına da moral ve destek olmak için "Kahraman sağlık personeli Türkiye sizinle gurur duyuyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.