Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye araçla dezenfektan püskürttü



Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURA, (DHA)ŞANLIURFA´da ihtiyaç sahibi ailelere verilecek 1000 liralık yardım parasının dağıtımına başlanmasıyla PTT önlerinde kuyruklar oluştu. Sosyal mesafe kuralına uymadan uzun kuyruk oluşturan kalabalığa belediye görevlileri araçlardan dezenfektan sıkarak önlem almaya çalıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine verilecek bin liralık yardım parasını almak için kentte çok sayıda kişi erken saatlerden itibaren Sarayönü ve Eyyübiye semtlerinde bulunan PTT şubelerine gidenler kuyruk oluşturdu. Yaşanan yoğunluk üzerine şubeye çevik kuvvet polisi ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kalabalığı sık sık sosyal mesafe kuralına uymaları için uyardı.

Sosyal mesafeye uymayarak kuyruk oluşturanları polis, megafonla sık sık uyardı. Yaşanan kalabalık ve uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına riayet etmeyen kalabalığın üzerine, belediye görevlileri önlem amaçlı araçla dezenfan püskürttü.

DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2020-04-02 15:49:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.