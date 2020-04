Eyyübiye'de temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor

Eyyübiye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Her alanı temizleyen ve dezenfekte eden ekipler, vatandaşlara evde kalın çağrısı da yapıyor.

Eyyübiye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Her alanı temizleyen ve dezenfekte eden ekipler, vatandaşlara evde kalın çağrısı da yapıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaş sağlığını ön plana çıkaran ve bu doğrultuda temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren Eyyübiye Belediyesi, cadde ve sokakları köşe bucak temizliyor. Son olarak Ruha mahallesinde çalışma yürüten ekipler mahalleyi adeta baştan sona hem temizledi hem dezenfekte etti. Mahallelerinde sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarı ve vatandaşlar Eyyübiye Belediyesine teşekkür etti.

Ruha Mahalle Muhtarı Mehmet Polat ve mahalle sakinleri çalışmalardan memnun olduklarını belirterek,” Allah Başkanımız Mehmet Kuş’tan razı olsun. Mahallemiz tertemiz oluyor. Düzenli bir şekilde mahallemizde çalışma yürütüyorlar. Ekiplerin çalışmalarından memnunuz. Bize düşen tün dünyayı etkisi altına alan bu virüsten korunmaktır. Bunun yolu da evden çıkmamaktır. Sağ olsun belediyemiz her yeri temizliyor. Allah kendilerinden razı olsun" diye konuştu.

