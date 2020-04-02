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Haliliye’de korona virüs ile mücadele sürüyor

İHA

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara aralıksız devam ediyor. Salgınla mücadelede seferber olan ekipler, Emniyet Caddesi'ni deterjanlı köpüklü su ile yıkayarak, dezenfekte etti.

Haliliye’de korona virüs ile mücadele sürüyor

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara aralıksız devam ediyor. Salgınla mücadelede seferber olan ekipler, Emniyet Caddesi’ni deterjanlı köpüklü su ile yıkayarak, dezenfekte etti.
Haliliye Belediyesi, ilgili tüm birimleri ile tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadeleyi sürdürüyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda salgının Türkiye’de görüldüğü ilk günden bu yana seferber olan ekipler, merkez ve kırsal mahallelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda Emniyet Caddesini deterjanlı köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti. Cadde adım adım temizlenip köpüklü su ile yıkanırken, ardından dezenfekte aracı caddeyi boydan boya dezenfekte etti.
Haliliye Belediyesi tarafından yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirten vatandaşlar, yürütülen faaliyetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.
Öte ayandan salgınla mücadele kapsamında Haliliye Belediyesinin ilgili tüm birimlerinin mesai kavramı olmaksızın salgınla mücadeleyi sürdüreceği bildirildi.

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