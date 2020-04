Başkan Canpolat gönül belediyeciliğinin ilk yılını değerlendirdi

Görev süresinde bir yılını dolduran Şanlıurfa’nın kalbi konumundaki merkez Haliliye İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, görevindeki bir yılı değerlendirdi. Başkan Canpolat, adeta devrim niteliğindeki ‘Dijital Belediyecilik’ üzerinde yoğunlaştığı yıllık değerlendirmede, rutin belediyecilik hizmetlerinden, tamamlanan ve devam eden yatırımlar ile gönül belediyeciliğine kadar birçok konuda halkı bilgilendirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde, Şanlıurfa’daki üç televizyonun ortak yayınının konuğu oldu. Korona virüs nedeniyle içinde bulunduğumuz kritik süreçte hijyen koşullar sağlanarak katıldığı programda, yöneltilen soruları kendine has samimi ve doğal üslubu ile yanıtlayan Canpolat, bir yıl önce canla başla başladığı hizmetlerini canı gönülden sürdürmenin huzurunu yaşadığını belirtti.

Korona virüs konusunda Türkiye genelinde örnek gösterilen çalışmalarını anlatarak sözlerine başlayan Canpolat, rutin belediyecilik hizmetlerinden çok sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği hizmetlerine vurgu yaptı.

Salgın tedbirleri

İlçede korona virüs tedbirleri kapsamında yürütülene çalışmalara değinen Başkan Canpolat, ilçe genelinde merkez ve kırsal ayrımı yapmadan mücadelenin devam ettiğini belirterek “Haliliye Belediyesi olarak ilçe merkezinde deterjanlı yıkma ve sonrası dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. İlçede bulunan resmi kurumların dezenfekte işlemleri devam ediyor. Kırsal mahallelerimizde de aynı şekilde dezenfektasyon ekipleri sahada aralıksız çalışma yürütüyor. Salgın geçene kadar gücümüz ölçüsünde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Canpolat, yüzyılımızın dijital dünyasında yeni nesil belediyecilik hizmeti kavramı olarak öne çıkan dijital dönüşüm konusunda yaptıkları çalışmaları tüm detaylarıyla anlatırken teknolojik atak anlamında bir de müjde verdi.

Canpolat, personelden, zamandan ve kamu kaynaklarından önemli oranda tasarruf sağlamakla birlikte en önemlisi vatandaş memnuniyetinde önemli bir kazanım olan dijital dönüşüm konusunda çalışmalarını, “Dijitalleşme çağımızın bir gereğidir. Bu nedenle göreve geldiğimizde bu kapsamda uygulama yapan Ankara Mamak ve İstanbul Beyoğlu belediyesinin uygulamalarını detayları ile inceledim. Kentimiz halkına en iyi uygulamanın hangisi olacağına karar verdikten sonra çalışmalara başladık. Mesela Beyaz Masa’ya günlük gelen telefon sayısı 300’ün altına düşmüyordu. Öncelikle Beyaz Masa’nın teknolojisini değiştirdik. Vatandaşın talebine daha hızlı ulaşım ve daha hızlı çözümü sağladık ve bu sayede gelen telefon sayısında yüzde 80 oranında azalma kaydettik. Neden azaldı? Sorunu çözülmüş ya da sorunu olmayan vatandaş Beyaz Masayı artık aramaz” şeklinde değerlendirdi.

Yaka kamerası uygulaması

Şeffaflığı esas alan uygulamaları için yine teknolojiyi kullanıp tüm Zabıta ekiplerinin yakalarına görüntü ve ses kaydı yapan yaka kamerası yerleştirdiklerini, ardından Fen İşleri yapı kontrol ekiplerinde de aynı uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Başkan Canpolat, bugün yarın devreye girecek yeni dijital uygulamanın da müjdesini verdi.

Haliliye Belediyesi cepte müjdesi

Başkan Canpolat, dijitalleşme uygulamaları kapsamında Haliliye Belediyesinin vatandaşına elindeki cep telefonu kadar yakın olacağını belirterek, bu kapsamda belediyenin logosunun bulunduğu uygulamanın cep telefonuna indirilebileceğini belirterek, “Haliliye Belediyesi logolu ara yüz ile ilgili çalışmalarımız tamamlandı. Onay geldiğinde bugün yarın devreye girecek. Böylece halkımız belediyemize daha hızlı ulaşabileceği gibi şeffaflık da en yüksek seviyede olacak. Bu uygulama ile örnek vermek gerekirse vatandaşımız belediyemizin Beyaz Masası’na aynında ulaşıp sorununu yazacak, fotoğraf çekip atabilecek, hatta konum bilgisini iletebilecek. Borcu olan vatandaşımız bu uygulama üzerinden borcunu görebilecek, ödeme yapabilecek” ifadelerini kullandı.

Göreve geldiği günden itibaren şeffaflığa büyük özen gösterdiklerini belirten Başkan Canpolat, bu uygulamanın şeffaf belediyeciliği de tab seviyeye ulaştıracağını vurgulayarak, “Dileyen herkes Belediye Meclisi kararlarımıza, yapılan ihalelere anında ulaşılabilecek. Belediyemizin hizmetleri, belediyemizle ilgili haberler, dışarıdan gelen konuklarımız için kentimizdeki ören yerleri, resmi kurumlar, eczaneler gibi ihtiyaç duyulabilecek yerler görülebilecek. Kısacası Haliliye Belediyesi’nde ne olup ne bitiyor, ne gibi hizmetler veriliyor vatandaş cep telefonundan görecek” dedi.

Nüfus, yüz ölçümü ve seçmen sayısı bakımından merkezdeki en büyük ilçe belediyesi olan Haliliye Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kamuoyunda gündem konusu yapılan belediyenin borç miktarı ile ilgili tartışmalara da açıklık getirdi.

Başkan Canpolat, bu konuda muhalefet partisi belediye meclis üyelerinin soru önergesine verdiği cevabı belgeleyerek sürdürdüğü açıklamasında, “Biz her zaman şeffaf olduk, olmaya da devam edeceğiz. Göreve geldiğimizde öncelikle tasarruf tedbirleri uyguladık, bazı birimleri birleştirdik. Biz görevi 43 milyon TL borç ile aldık. Şu anda 17 buçuk milyon borcumuz var. Bir yandan tasarruf yapıp, borç yükünü hafifletirken diğer yandan bu gerekçelere sığınmayıp sahada gümbür gümbür çalıştık. Bunun için belediye gelirlerimizi artırmanın çabasında olduk. Başta emlak istimlak olmak üzere gelirlerimizi artırdık. Şu an 45 milyon lira alacağımız var. Bunun için ilgililere SMS gönderdik, uyarıda bulunduk, tebligat ulaştırdık. Nihayetinde bu para vatandaşımızın parası ve vatandaşımıza hizmet olarak kullanılması gerekiyor. Eğer borcumuz ile dışardaki paramızı karşılaştırırsak artıdayız deriz. Ama bu sadece kağıt üzerinde borcum yoktur demek olur. Para belediyemizin kasasına girmediği sürece ‘belediyemizin şu kadar parası vardır’ diyemeyiz. Tahakkuk ayrı, tahsilat ayrı. Tahsilat olmadığı sürece elinizdeki para sadece kağıt üzerinde kalır.

Belediyemizin gelirinin yüzde 50’den fazlası personel maaşlarına gidiyor, kalanı sahaya hizmet olarak yansıyor. Bu durum bütün belediyelerde böyle. Ama biz gelirlerimizi artırmak, tasarruf yapmak suretiyle halkımıza hizmet götürebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Uzun yıllar AK Partinin gençlik kollarından başlayarak çeşitli yönetim kademelerinde görev alması sayesinde kırsala vakıf olan, nerede ne eksik var, hangi hizmet bekleniyor gibi konuları yakından bildiğini anlatan Başkan Canpolat, “Merkezdeki gibi kırsaldaki vatandaşımıza da hizmetkar olmak bizim görevimizdir. Bu kapsamda şehirde ne varsa kırsala da ulaştırma hedefinde olduk. 30’a yakın köy yolumuzun stablize döşeme çalışmalarını tamamladık. Buralara peyderpey asfalt da döşeyeceğiz. Köylerimizde 10 tane taziye evi vardı 12 tane de bizim dönemimizde yapıldı. Köylerimizde ağaçlandırma çalışmalarına da ağırlık veriyor, fidanları muhtarlara teslim ediyoruz. Çocuklar için oyun grupları, gençlerimiz için bölgesel spor sahaları kuruyoruz. Caminin çatısının akmasından hali ihtiyacına, okullara kadar hiçbir talebi geri çevirmiyoruz. Bunun yanı sıra mezralara da malzeme desteği sağlıyoruz” dedi.

Haliliye’nin ilklerin ve yenilerin belediyesi olduğuna vurgu yapan Başkan Canpolat, korona virüs tedbirleri öncesinde Kültür Bakanlığı’na başvurduklarını, kritik dönem geçtikten sonra köylerde sinema ve tiyatro etkinliklerine başlayacakları müjdesini de verdi.

Sosyal alanlara ihtiyacımız var

Başkan Canpolat, Şanlıurfa’nın sıcak bir kent olduğunu bu nedenle sosyal alanlara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, bu kapsamda halkın nefes alacağı sosyal alanlara ağırlık vereceklerini bildirdi. Canpolat, bu kapsamda, Devteşti ve Süleymaniye Millet Bahçesinin yapımına başladıkları projeler arasında yer aldığını bildirdi.

Tamamlanan ve devam eden hizmetler

Başkan Canpolat, tamamlanan birçok hizmetin kurdelasını korona virüs tedbirleri ile kesemediklerini belirterek, projesi tamamlanan 8 bin 400 metrekare yeşil alana sahip Göbeklitepe Parkının Karşıyaka Mahallesine hayırlı olması dileğinde bulundu. Canpolat, “Bunun yanı sıra Karşıyaka Mahallemize Semt Pazarı, Spor Kompleksi ile Cami ve Taziye Evi kazandırıyoruz” diye konuştu.

“İçerisinde uluslararası binicilik ve okçuluk sahaları bulunan Ata Sporları Yaşam Merkezinin yapımına başlıyoruz” müjdesini de veren Başkan Canpolat, içerisinde koşu, yürüyüş ve bisiklet parkurları bulunan Tek tek Dağları Gençlik Kampı çalışmalarına da başlandığını kaydetti. Canpolat, yapımı tamamlanan Sırrın Millet Evi ile Ahmet Yesevi Millet Evi ve Süleymaniye Millet Evinin de hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Canpolat, Devteşti Mahallesi’ne de Millet Evi kazandıracaklarını bildirdi. Kadınların hem birlikte hoşça vakit geçirecekleri hem çocuklarını eğlendirebilecekleri Hanımlar Konağının yapımını tamamladıklarını belirten Canpolat, birçok hizmetin kurdelasını korona virüs nedeniyle kesemediklerini, tehlike geçtikten sonra hizmete açacaklarını kaydetti.

Başkan Canpolat, 42 bin metrekarelik Ahmet Yasevi Yeşil Vadisi, İkinci Bahar Evi, El Sanatları Merkezi gibi birçok hizmeti de Haliliye halkının hizmetine sunacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Bahçelievler Mahallesi’nin trafik sorununa da değinen Başkan Canpolat, bu konuyu ortak bir istişare ile çözeceklerini, bu konuda Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi ile çalışmalarının sürdüğü bilgisini verdi. Canpolat, Bahçelievler ile ilgili olarak elektrikli, lastikli Halk Eğitim Merkezinin arkasından başlayacak sessiz bir tramvay projelerinin de bulunduğunu bildirdi.

“Eyyübiye’de doğruyoruz, Haliliye’de yaşıyoruz, Karaköprü’de uyuyoruz” esprisi de yapan Başkan Canpolat, merkez ilçe belediye başkanları ile uyumlu bir çalışma sergilediklerini, el ele, kol kola omuz omuza olduklarını, bu birlikteliğin Şanlıurfa halkına hizmet olarak döndüğünü kaydetti.

Belediye hizmet binası

Başkan Canpolat, belediye hizmet binasının fiziki imkanlarının yetersizliği konusundaki bir soruyu da yanıtlarken, bu konuda çalışma yaptıklarını bildirdi. Mevcut binanın arkasında 30 dönümlük arazinin belediye hizmet binası inşa edilmek üzere tahsisinin yapıldığını ancak, geçici bir çözüm olarak ŞUŞKİ’nin binasına geçmeyi planladıklarını belirten Canpolat, bu konuyla ilgili yazışmaların devam ettiğini, korana virüs nedeniyle bir süre ara vermek zorunda kaldıkların kaydetti. Başkan Canpolat, “Yeni hizmet binasının yapımı da bizim dönemimize nasip olmasını umut ediyorum. Belediyelerin binaları koltukları vatandaşlarındır. Bizler misafiriz, bekçiyiz. Belediye binaları da vatandaşındır” diye konuştu.

Ramazanda bin aileye sıcak yemek

Haliliye Belediyesinin yoksulunun yanında olduğunu anlatan Başkan Canpolat, Sosyal Markette kart uygulaması başlattıklarını, 10 bin civarında başvuru olduğunu, 4 bin 800’üne kart verildiğini belirterek, “Vatandaşımız burada market düzeninde alışverişini rahatça yapabiliyor, neye ihtiyacı varsa onu alıyor” dedi. Canpolat, Ramazan’da her gün bin yoksul ailenin sıcak yemeğinin evlerine kadar teslim edilmesi için hazırlıklarını yaptıklarını bildirdi.

Başkan Canpolat, konuşmasını, “Önemli olan gönüllerde ve dualarda olmak. Bütün amacımız budur” sözleriyle tamamladı.

