(Görüntülü) Evde tek kullanımlık tulum üreten 2 kişiye gözaltı

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ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, polis tarafından baskın düzenlenen evde, kaçak üretilen 2 bin 280 adet tek kullanımlık tulum ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde kaçak tek kullanımlık tulum üretildiği ihbarını aldı. Adrese baskın yapan polis, 2 bin 280 adet tek kullanımlık tulum ele geçirdi. Tulumlara el koyan polis evdeki 2 kişiyi gözaltına aldı. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa

2020-04-03 10:17:28



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