Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı



Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iki aile arasında çıkan ve tabancaların kullanıldığı arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye 65 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Bellitaş ve Sağırlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı olan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Ahmet (22) ve Halil Özkarakeçili (39) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Ahmet Özkarakeçili doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Halil Özkarakeçili'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma olay sonrası mahallelerin çıkışlarında önlem alarak olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Mehmet SEZGİN

2020-04-03 19:51:35



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