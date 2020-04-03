Şanlıurfa'da adliye ve cezaevleri dezenfekte edildi



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, koronavirüs salgınına karşı adliye ile Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde dezenfekte çalışması yapıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında adliye binası duruşma salonları ile kullanılan araçlar uzman ekipler tarafından her gün düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Bu kapsamda adliyedeki ilan panoları ve çeşitli noktalara koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirme afişleri asıldı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölümlere el dezenfektanları konulduğunu ifade etti. Salgına karşı Şanlıurfa Adliyesi'nde ve ilgili kurumlarında de gerekli önlemlerin alındığını belirten Başsavcı Öztoprak, şöyle devam etti:

"Bu süreçte tedbirler en üst seviyeye çıkarılarak rutin temizlikler artırılmış ve ayrıca dezenfekte işlemleri günlük düzenli aralıklarla yapılmaya başlanmıştır. Adliyeye giren vatandaşların ateş ölçümleri yapılarak, kişisel mesafeye dikkat etmeleri ve uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Tedbir amacıyla tüm personellerimize koruyucu maskeler, eldiven ve dezenfektan dağıtılmıştır. Adalet Bakanlığımızın açıklamış olduğu tüm tedbirler de titizlikle yerine getirilmektedir."

CEZAEVİNE GELEN TUTUKLULAR 14 GÜN GÖZLEM ALTINDA TUTULUYOR

Ceza infaz kurumlarında da çok sıkı tedbirler alındığını ifade eden Başsavcı Öztoprak, "Ceza infaz kurumlarına ilk kez alınacak tutuklular ayrı bir bölümde barındırılarak 14 günlük gözlem süresi bittiğinde herhangi bir sağlık problemleri olmadığı kesin olarak belirlenince diğer koğuşlara alınmaktadır. Ceza infaz kurumlarına dışarıdan gelen personel dahil hiç kimse, dezenfekte edilmeden, eldiven, maske takmadan ve ateş ölçümleri yapılmadan içeri alınmamaktadır. Ayrıca ceza infaz kurumlarının iç bölümlerinde ve koğuşlarında da dezenfekte çalışmaları titizlikle yapılmıştır."

Öztoprak, 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sağlık çalışanları için koruyucu tulum üretimine başlandığını ve bugüne kadar 6 bine üretim yapılıp, 3 bin 500 adedinin Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne teslim edildiğini bildirdi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAKÖmer ŞULUL

2020-04-03 19:57:47



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