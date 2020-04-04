Şanlıurfa´da 20 yaş altı için denetim yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şanlıurfa´da 20 yaş altı için denetim yapıldı

DHA

Şanlıurfa´da 20 yaş altı için denetim yapıldı


Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da polis ve zabıta ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş ve altındakilere yönelik denetim yaptı. Ayrıca pazarlarda vatandaşlara maske dağıtıldı.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanmasının ardından polis ve zabıta ekipleri denetimleri artırdı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek caddeleri olan Atatürk Bulvarı ve Sarayönü Caddesi'nde 20 yaş ve altındakilerine yönelik denetim yaptı. Ekipler, cadde ve sokaklarda gördüğü gençlerin kimlik kontrolünü yaparak, yasak kapsamında kalanları evlerine gönderdi.
Ekipler ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra 20 yaş ve altındakilerin de dışarıya çıkamayacağını ilişkin sık sık anons yaptı.
Tedbirler kapsamında oluşabilecek yoğunluğa karşı semt pazarının giriş ve çıkışları barikatla kapatılarak, geçişlere kısıtlama getirildi. Pazara gelenlere, zabıta ekipleri maske dağıtıp, sosyal mesafe kuralına uymaları, sebze ve meyvelerin seçilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2020-04-04 13:11:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siverek'te gençler yasağa uymadı
YEREL HABERLER Siverek'te gençler yasağa uymadı
Eyyübiye Belediyesi temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
YEREL HABERLER Eyyübiye Belediyesi temizlik çalışmalarını aralıksız ...
Sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara 600 gıda kolisi yardımı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara 600 gıda kolisi ...
Eğilen ağaç tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Eğilen ağaç tehlike saçıyor
(Görüntülü) Şanlıurfa'da adliye ve cezaevleri dezenfekte edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şanlıurfa'da adliye ve cezaevleri ...
Şanlıurfa'da adliye ve cezaevleri dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da adliye ve cezaevleri dezenfekte edildi
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Karahantepe'yi 23 yıldır gönüllü koruyorlar
YEREL HABERLER Karahantepe'yi 23 yıldır gönüllü koruyorlar
Vefa Sosyal Destek Grubu bir günde 654 kişiye hizmet ulaştırdı
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Grubu bir günde 654 kişiye hizmet ...
Şanlıurfa’da gıda denetiminde ek tedbirler alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da gıda denetiminde ek tedbirler alındı
Haliliye’de semt pazarlarında salgına karşı önlem alınıyor
YEREL HABERLER Haliliye’de semt pazarlarında salgına karşı önlem ...
Gıda yardımları evlere kadar gönderiliyor
YEREL HABERLER Gıda yardımları evlere kadar gönderiliyor
Siverek’te silahlı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Siverek’te silahlı kavga: 1 ölü
Suruç'ta vatandaşlara adreslerinde ödeme yapılıyor
YEREL HABERLER Suruç'ta vatandaşlara adreslerinde ödeme yapılıyor
Yardım paraları evlerde ödeniyor
YEREL HABERLER Yardım paraları evlerde ödeniyor
Kızılay korona virüse karşı sahada
YEREL HABERLER Kızılay korona virüse karşı sahada
Cezaevleri ve adliyede korona tedbirleri Şanlıurfa’da cezaevleri ve adliye 'koron'aya karşı dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Cezaevleri ve adliyede korona tedbirleri Şanlıurfa’da ...
Eyyübiye’de dezenfekte seferberliği devam ediyor
YEREL HABERLER Eyyübiye’de dezenfekte seferberliği devam ediyor
Karaköprü'de iş yerleri dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Karaköprü'de iş yerleri dezenfekte ediliyor
Haliliye’de 400 bin maske hedefi
YEREL HABERLER Haliliye’de 400 bin maske hedefi
Evde kalan yaşlılar örgü örerek zaman geçiriyor Genç işletmeciden yaşlılar için örnek davranış ‘Teyze evde kal’ kampanyası
YEREL HABERLER Evde kalan yaşlılar örgü örerek zaman geçiriyor Genç ...
Yangında mahsur kalanlar 2 kişi son anda kurtarıldı Şanlıurfa’da korkutan yangın
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalanlar 2 kişi son anda ...
(Görüntülü) Evde tek kullanımlık tulum üreten 2 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evde tek kullanımlık tulum üreten 2 ...
İzinsiz tulum imalatı yapılan iş yerine operasyon
YEREL HABERLER İzinsiz tulum imalatı yapılan iş yerine operasyon

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X