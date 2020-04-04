Şanlıurfa'da iki mahalle karantinaya alındı

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Şanlıurfa merkez ve Suruç ilçesindeki 2 mahalle, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan yeni tedbirler valiliğin internet sitesinden duyuruldu. Açıklamaya göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Buhara Mahallesi ile Suruç ilçesinin Kırmit Mahallesi’nde ikamet eden birer kişinin Kovid19 test sonucu pozitif çıktı. Bu nedenle söz konusu mahallelerde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan 2 mahallede güvenlik güçlerince önlem alındı.

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