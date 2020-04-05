Kavga eden 8 kişiye sosyal mesafe cezası

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kavga eden şahıslara korona virüsü nedeniyle uygulanan sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kavga eden 8 kişiye, korona virüsü önlemleri kapsamında uygulanan sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi. Duvar örme anlaşmazlığı nedeniyle kavga eden şahısların her birine 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplam 25 bin 200 lira para cezası kesildi.
Önceki gün Viranşehir ilçesinde duvar örme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 8 kişiyi gözaltına almıştı.
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