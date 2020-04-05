Akçakale ile Şanlıurfa arası yolcu taşımaya yasak geldi

Akçakale Kaymakamlığı korona virüsü nedeniyle Akçakale ile Şanlıurfa arasında yolcu taşımacılığının durdurulduğunu açıkladı.
Akçakale Kaymakamlığı korona virüsü önlemleri kapsamında minibüslerin Şanlıurfa’ya yolcu götürüp getirmesini yasakladı. Yasak kapsamında minibüsler yolcu taşıyamayacak.
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