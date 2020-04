Karaköprü’de “Uyarıları dikkate alın, gençliğinize güvenmeyin” çağrısı

Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral ve As Başkan Halaf Tokmakçı ile Medya ve Tanıtım Sorumlusu Müslüm Abacıoğlu, futbolcularına çağrıda bulundu.

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de hayatı adeta felç eden, futbol maçlarının bile durdurulmasına sebep olan kovid 19 salgını nedeniyle devletin açıkladığı uyarıları dikkate almalarını, gençliklerine güvenmemelerini, dinimizin de gereği olan tedbiri elden bırakmaları çağrısında bulundular.

Tedbirimizi alalım takdiri Allahu Tealaya bırakalım

Uyarılarının aslında sadece Karaköprü Belediyesporlu futbolculara değil bütün gençlere olduğunu ve tedbir almamanın, uyarıları dikkate almamanın sadece kendilerinin değil, çevrelerindekilerin de, sevdiklerinin de hayatlarını tehlikeye atmak olduğunu belirten Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral, “Sevgili gençler! Öncelikle kendiniz olmak üzere, ailenizi, sevdiklerini ve çevrenizdeki insanları, hatta ekmeğinizi kazandığınız ve temsil ettiğiniz Karaköprü Belediyespor camiasını da düşünmenizi hasetsen rica ediyoruz. Sakın gençliğinize de, sporculuğunuza da güvenmeyiniz. Devlet büyüklerimizin açıkladığı uyarılara mutlaka uyunuz ki bu illet fazla zarar vermeden hayırlısıyla atlatalım ve normal yaşantımıza dönelim. Mümkün olduğu kadar evlerinizde kalınız. Özellikle Devletimizin almış olduğu son kararı dikkate alarak 20 yaş ve altındaki sporcularımız evlerinden çıkmasınlar. Diğer genç sporcularımız da mümkün olmadığı sürece dışarı çıkmasınlar. Ailelerinin ihtiyaçlarını temin için çıkmak zorunda kaldıklarında da mutlaka ağız maskelerini ve eldivenlerini takmayı unutmasınlar. Aman dikkat gençler, sizler daha bize lazımsınız. Bizleri de, sevdiklerinizi de üzmeyiniz. Dinimizin gereği de tedbirli olmak şarttır. Biz tedbirimizi alalım takdiri Allahu Teala’ya bırakalım” dedi.



Herkesin aklından memnun

Herkesin kendi aklından memnun olduklarını ve bazı insanların uyarıları dikkate almadıklarını hatırlatarak futbolculara çağrıda bulunan Karaköprü Belediyespor As Başkanı Halaf Tokmakçı ise, “Sevgili gençler! Sakın uyarıları dikkate almayan bazı insanlarımız gibi kendi aklınızın doğrultusuna gitmeyiniz. Devletimizin uyarılarını mutlaka dikkate alınız. 65 yaş ve üstü ile son kararla da 20 yaş ve altı insanlarımıza sokağa çıkma yasağı getirildi. 20 yaş altı genç futbolcularımız zaten dışarı çıkamayacaklar. Çünkü çıktıkları takdirde hem kendi sağlıklarını, hem sevdiklerinin ve hemde çevredeki insanların sağlığını tehlikeye atmış olacaklar. Aynı zaman para cezasına da çarptırılacaklar. Evlerinizde oturun, bol bol kitap okuyun, televizyon izleyin, Devletin uyarılarını dikkate alın. Belediyesporlu futbolcularımızın geneli yasak kapsamında değilse de onlarda ailelerini ve bizleri düşünerek evlerinde kalsınlar. Mecbur olmadıkça, ihtiyaçlarının temini için çıkmalarının haricinde dışarı çıkmasınlar. Aksi hareketimiz hepimizin sağlığını tehlikeye atmak, salgı hastalığın daha çok insanımızın ölmesine sebep olmak, bir an evvel bu illetten kurtulmak yerine daha uzun süre evlerimizde kapalı kalmak ve korkuyla yaşamak olur ki, bu da çok yanlış olur. Ahmet Başkanın da dediği gibi tedbirimizi alalım, takdiri Allahu Teala’ya bırakalım. Birbirimize dua etmeyi de unutmayalım” diye konuştu.

