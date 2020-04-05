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Siverek’te 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı

İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı. Mahallede giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.

Siverek’te 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı. Mahallede giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.
İlçeye 31 kilometre uzaklıkta bulunan Şekerli kırsal mahallesinde ikamet eden ismi öğrenilemeyen bir kişide korona virüsü belirtileri göstermesi üzerine Şanlıurfa’daki hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan korona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine mahallenin, Siverek kaymakamlığı ilçe hıfzıssıhha kurulu kararınca karantinaya alınmasına karar verildi. Karantina karar sonrasında mahalleye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.
Sağlık ekipleri kırsal mahallede yeni pozitif vakaların olup olmadığı taraması yapmaya başladı.

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