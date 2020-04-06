Haliliye’de yol yapım atağı

Haliliye’de yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan ilçede ihtiyaç duyulan ve talep edilen çalışmaları da aksatmadan vatandaşa hizmet götürmeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokakta yapılan asfalt çalışmasının ardından vatandaşların talebi üzerine bu kez kaldırım çalışması başlatıldı. Ekipler, sokakta geceli gündüzlü çalışarak kaldırım çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağladı.

Vatandaşlar belediye tarafından yürütülen çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.