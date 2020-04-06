Şanlıurfa´da yollar yıkandı, 15 bin araç dezenfekte edildi

<br>Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da belediye ekipleri, koronavirüs salgınına karşı cadde ve sokakları deterjanlı su ile yıkıyor. Kent genelinde bugüne kadar 15 bin araç da ücretsiz olarak dezenfekte edildi.<br>Haliliye Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında, ilçedeki cadde ve sokakları deterjanlı su ile yıkadı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise 2 istasyonda vatandaşların araçlarını ücretsiz dezenfekte etmeyi sürdürüyor.<br>Şanlıurfa Fuar Merkezi ile Şanlıurfa Müzesi önündeki park alanında kurulan 2 istasyonda, 15 bin araç dezenfeksiyon işleminden geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK<br>2020-04-06 16:31:55<br>
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