Canpolat’tan Berat Kandili mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Ramazan ayına az bir zaman kala Beraat Kandili’ne ulaşmış olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mesajında, “Yüce Allah’ın sınırsız af, merhamet, yardım ve bereketine vesile olan Ramazan Ayı öncesinde mübarek Berat Kandili’ne erişmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında vefat haberleri duyuyor, bunda dolayı çok büyük üzüntü yaşıyoruz. Yüce Rabbimizden bu salgının en az hasar ile başta Türkiye’miz olmak üzere tüm dünyanın atlatmasını temenni ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle dini duyguların yoğunluk kazandığı merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruk noktasına ulaştığı Berat Kandili’nin, tüm İslam Alemine hayırlara vesile olmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

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