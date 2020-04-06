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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kuş’tan Berat Kandili mesajı

İHA

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajla tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti.

Kuş’tan Berat Kandili mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajla tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajla tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti. Başkan Kuş mesajında, “Bu mübarek gece Allah’ın kullarını günahlardan arındırdığı gecedir. Dolayısıyla bizlerin bu geceyi değerlendirip bol bol dua ederek geçirmemiz gerekiyor. İçinde bulunduğumuz ve dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan virüs nedeniyle zor durumda olan kardeşlerimize de bol bol dua edelim. Bu mübarek gecede yapacağımız dualarla inşallah insanlık bu illetten de kurutulacaktır. İnsanlık büyük bir virüs salgınıyla karşı karşıyadır. Bu salgını el ele vererek hep birlikte aşacağız. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir şey yoktur. Dualarımızdan fedakarca çalışan sağlık personelimizi, güvenlik güçlerimizi ve kamu kurum ve kuruluşlarında virüsle mücadele eden çalışanlarımızı da eksik etmeyelim. Berat Gecemizin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sağlığa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gecemiz mübarek olsun’’ ifadelerine yer verdi.

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