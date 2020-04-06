İstanbul´dan gelen işçi, naylon çadırda kendini karantinaya aldı

<br>Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- İSTANBUL´da, bir kamu kuruluşunda güvenlik görevlisiyken memleketi Şanlıurfa'ya bağlı Harran ilçesine dönen İbrahim Yıldız (34), ailesinin sağlığını korumak için evin bahçesine kurulan naylon çadırda kendisini 14 günlük karantinaya aldı. <br>Harran´daki Konaklama Tesisi'nde çalışırken, çadır kentlerin kapanmasıyla birlikte İstanbul´da Tuzladaki Göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne yaklaşık 7 ay önce görevli olarak giden İbrahim Yıldız, görevinin tamamlanmasıyla 2 gün önce ilçeye bağlı kırsal Kuruyer Mahallesi'ndeki evine döndü. Yıldız, dünyada ve Türkiye´de can almaya devam eden koronavirüs karşı evinin bahçesine kurulan 2 metrekarelik naylon çadırda kendisini 14 gün sürecek karantinaya aldı. <br>'ÖNEMLİ OLAN AİLEMİN SAĞLIĞI'<br>İstanbul´dan gelmeden önce ailesini arayarak evin bahçesinde kendisi için bir çadır kurmalarını istediğini ifade eden Yıldız şöyle konuştu:<br>"Ben Harran´da çalışırken İstanbul'a görevlendirilerek gittim. Yaklaşık 7 aydır ailemden çocuklarımdan ayrı yaşıyordum. İki gün önce görevimin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa´ya geldim. Çalıştığım yer çok kalabalık olduğu için 14 gün kendimi izole ederek, çadırda kalmam lazım. Hiçbir şekilde ailemle yakınlaşmıyorum, tüm ihtiyaçlarımı burada kendim görüyorum. Yemeğimi kapıya bırakıyorlar. 5 yaşında bir kızım var 14 gün sonra hasret gideririz. Önemli olan ailemin sağlığı."<br>BABASINA SARILMAYI BEKLİYOR<br>İstanbul´dan gelmesine sevinen ancak koronavirüs nedeniyle babasına sarılıp öpemediğini dile getiren kızı Zemzem Yıldız, "Dört gözle 14 günlük karantinanın bitmesini bekliyorum. Sonra babama çiçek alıp ona doya doya sarılacağım" dedi.<br>Kardeşini 7 aydır görmediklerini dile getiren ağabeyi Halil Yıldız ise, "Kardeşim tedbir amaçlı bu çadırda 14 gün kalacak bu nedenle kimseyle temas içinde bulunmuyor" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL<br>2020-04-06 17:43:55<br>
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