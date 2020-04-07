Göbeklitepe yakınlarında domuz sürüsü görüntülendi

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<br>ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da dünyanın bilinen en eski dini yapılar topluluğunun bulunduğu Göbeklitepe yakınlarında yaban domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.<br>Kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Göbeklitepe yakınlarında bazı kişiler otomobille giderken yol kenarında ilerleyen 5 yaban domuzuna rastladı. Arazide beslenen ve sürü halinde hareket eden 5 domuz, otomobili fark edince koşmaya başladı. İlk kez bölgede domuz gördüğünü anlatan vatandaşlar, duruma şaşırdıklarını kaydetti.<br>DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-04-07 13:23:30<br>

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