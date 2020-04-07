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(Görüntülü) Evde kalanlara sıcak yemek servisi

DHA

(Görüntülü) Evde kalanlara sıcak yemek servisi

ŞANLIURFA?da Haliliye Belediyesi, koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtılıyor.<br>Haliliye Belediyesine ait aşevinde hazırlanan yemekler, görevliler tarafından kurulca belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediliyor. İlk etapta 70 hanede yaklaşık 300 kişiye sıcak yemek ikramında bulunulduğunu anlatan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ?Belediye olarak gerek 65 yaş üstü gerekse de kronik hastalığı olan evde tek kalan yemek yapmayan veya çeşitli nedenler ile komisyonumuzdan olur raporu almış ve yardıma muhtaç ailelerimizin evlerine sıcak yemek göndereceğiz. Vatandaşlarımızın buraya gelip yemek almaya gerek kalmadan ekiplerimizce evlerine yemekleri teslim edilecek? dedi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa <br>2020-04-07 16:07:16<br>

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