Baydilli esnafa maske dağıttı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, korona virüs tehdidine karşı semt pazarında vatandaşlara ve esnafa maske dağıttı.

Karaköprü Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı önlemlerini arttırdı. Önlemler kapsamında, halkın yoğun olarak kullandığı pazar yerlerine vatandaşlar ve esnaflar için el dezenfektanı kurulurken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, pazarını ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlar ve pazarcı esnafına maske dağıtımı gerçekleştirdi. Karaköprü Belediyesi olarak önlemleri en üst seviyeye çıkardıklarını belirten Baydilli, “Karaköprü Belediyesi olarak ilçe genelinde korona virüsüne karşı önlemlerimizi arttırmış durumdayız. Özelikle halkın yoğun olarak kullandıkları Pazar alanlarımızın giriş ve çıkışlarına el dezenfektanı yerleştirdik. Vatandaşlarımız Pazar alışverişi öncesi ellerini dezenfekte edip, alışveriş sonrası da ellerini dezenfekte ederek önlemini almış olacak" diye konuştu.

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