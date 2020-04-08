Giriş ve çıkışa kapatılan mahallelere gıda yardımı

Şanlıurfa’da korona virüsü nedeniyle giriş ve çıkışların yasaklandığı kırsal mahalleye gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı.

Şanlıurfa’da korona virüsü nedeniyle giriş ve çıkışların yasaklandığı Eyyübiye ilçesine bağlı Kübacık kırsal Mahallesi ile Akçakale’ye bağlı Narlıova kırsam Mahallesine gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı.

Vefa Destek Grubu içerisinde yer alan İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, he iki mahalleye de giderek vatandaşlara içerisinde maske, eldiven, temizlik ve gıda malzemelerinin bulunduğu yardım kolilerini dağıttı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İHH Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atila,” Bu zor günlerde Vefa Destek Grubunun bir bileşeni olarak canı pahasına halkımızın yanında bulunup yardım ediyoruz. Korona virüsü tespitinden dolayı karantina altındaki Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine Kübacık kırsal Mahallesi halkına Şanlıurfa İHH olarak bugün gıda ve maske yardımında bulunduk. Yine Korona virüsü tespitinden dolayı karantina altındaki Akçakale ilçemizin Narlıova kırsal Mahallesi halkına da gıda, temizlik ve hijyen kolisi yardımlarında bulunduk. Bu çalışmalarımızda gönüllü olarak görev alan tüm gönüllü kardeşlerimize cani gönülden teşekkür ederiz” diye konuştu. Atila, vatandaşlara da salgının daha fazla yayılmaması için kurallara uyulması tavsiyesinde bulundu.

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