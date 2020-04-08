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Karaköprü zabıtasından ateş ölçerek denetim

İHA

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri Korona virüs salgını önlemleri kapsamında fırın ve unlu mamullerinde denetimlerini yapıp fırıncı esnafının ateşlerini ölçtü.

Karaköprü zabıtasından ateş ölçerek denetim

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri Korona virüs salgını önlemleri kapsamında fırın ve unlu mamullerinde denetimlerini yapıp fırıncı esnafının ateşlerini ölçtü.
Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı Karaköprü Belediyesine bağlı Zabıta ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı Fırın ve unlu mamullerinde maske ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında, fırın ve unlu mamullerinde gramaj ve hijyen denetimi yapan Zabıta ekipleri, maskesi bulunmayan esnafa maske dağıtımı yaparak maske ve eldiven kullanılması konusunda esnafa uyarılarda bulundu. Korona virüsü salgının en önemli belirtileri arasında yer alan yüksek ateş konusunda da zabıta ekipleri fırın ve unlu mamulleri görev yapan tüm elemanların ateşlerini ölçtü.
Zabıta yetkilileri, Halkın yoğun olarak kullandığı Fırın ve unlu mamullerinde halk sağlığını korumak adına denetimleri sıkılaştırdıklarını belirtiler.

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