Eyyübiye’de hijyen denetimleri devam ediyor

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, sağlık ve hijyen denetimlerini belediyenin ürettiği maskeleri esnafa dağıtarak sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, semt pazarı esnafı başta olmak üzere sağlık ve hijyen ile sosyal izolasyon ve mesafe konusunda uyarılarda bulunup, esnafa maske dağıtıyor.

Sağlık ve hijyen konusundaki titiz çalışmalardan memnuniyet duyan esnaflar,” Eyyübiye Belediyemize ve başkanımız Mehmet Kuş’a teşekkür ederiz. Bizler de semt pazarı esnafı olarak kurallara uyuyoruz. Belediyemiz hem bizlere hem de alışveriş yapmaya gelen vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıyor. İnşallah birlikte bu zor günleri de atlarız” dedi.

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