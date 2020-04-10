Karaköprü’de dezenfekte çalışması devam ediyor

Karaköprü Belediyesince oluşturulan özel dezenfekte timi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte ve ilaçlama çalışmasını en üst seviyeye çıkardı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla oluşturulan dezenfekte timi, Esentepe mahallesinin ardından Karşıyaka Mahallesi’ni köpüklü su ve dezenfektan madde ile yıkadı. Karşıyaka Mahallesinde tüm cadde ve sokaklar ile bina girişlerinin tamamını köpüklü su ile yıkayarak ve ilaçlayarak dezenfekte eden ekipler, Korona virüs tehdidine karşı ilçeyi temiz tutmaya devam edecek. Mahallelerinde yapılan dezenfekte çalışmalarından memnun olduklarını belirten Karşıyaka Mahalle Muhtarı Halil Fırat Gök, “Karaköprü Belediyesine bağlı ekipler bugün mahallemizde kapsamlı bir dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Mahallemizde, ana ve yan yollar ile kaldırımların tamamı yıkandı. Binalarımızda da girişler ve asansörler dezenfekte edildi. Bu yapılan güzel çalışmalardan dolayı Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bu arada dezenfekte timi, plan ve program dahilinde tüm mahallelerde sterilizasyon çalışmasını ara vermeden sürdürecek.

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