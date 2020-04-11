Sokağa çıkma yasağını duyan Şanlıurfalılar fırın ve marketlere akın etti

Hipertansiyon neden olur? Belirtileri ve tedavisi nasıldır?

<br>Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak´ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Şanlıurfa´da fırın ve marketlere akın etti.<br>İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanacağı iller arasında olan Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerinde vatandaşlar fırın, market ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Fırın ve marketlerde yoğunluk oluşturan bazı vatandaşların maske takmadığı ve çocuklarıyla markette geldiği görüldü.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAKÖmer ŞULUL<br>2020-04-10 23:49:38<br>

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