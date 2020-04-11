Siverek'te 1 kilometrelik 'ekmek' kuyruğu

<br>Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak´ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, Şanlıurfa´nın Siverek ilçesinde ekmek almak için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 Büyükşehir ve Zonguldak´ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu gece yarısı başlayacak yasağı öğrenen Şanlıurfa´nın Siverek ilçesinde yaşayan vatandaş fırın ve marketlere koştu. Yağmura rağmen oluşan uzun ekmek kuyruklarında vatandaşlar sosyal mesafeye uymaması dikkat çekti. İlçe merkezinde bulunan pide fırınları önünde oluşan 1 kilometrelik ekmek kuyruğuna giren bazı vatandaşların maskesiz ve eldivensiz olduğu görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN<br>2020-04-10 23:53:54<br>
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