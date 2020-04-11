Cumhurbaşkanı Erdoğan Urfa’nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan Urfa’nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

İHA

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentin düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Urfa’nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentin düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telgraf mesajında, "Şanlıurfa ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal Mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan, tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakârlıklarıyla, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Kurtuluş Savaşımızda, Urfa ve Urfalılar “Şanlı” unvanı almayı hak eden kahramanlıkları ve fedakârlıklarıyla ölümsüzleşmiş, aziz milletimizin gönlünde eşsiz bir yer edinmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla, İstiklal savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Şanlıurfa’nın bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. İstiklal Harbimizin en kasvetli dönemlerinde kadını erkeği, genci yaşlısıyla Urfalı kardeşlerimin kazandığı zafer, tüm milletimize umut aşılamıştır. Urfa, bir yıllık topyekün kıyamın ardından tamamen kendi direnişiyle düşmanı topraklarından söküp atmıştır. Çünkü Urfa, sadece sabır timsali Eyüp Peygamber'in değil, aynı zamanda inancı uğruna ateşe atılmayı göze alan Hazreti İbrahim'in de şehridir. Urfa'nın bu dönemde sergilediği destansı direniş, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine 'şanlı' unvanı verilerek, özellikle takdir edilmiştir. Bundan tam bir asır önce mücadeleleriyle cesaretleriyle Urfa'yı Şanlıurfa yapan tüm kahramanları, tüm istiklal sevdalılarını minnetle yad ediyorum. Bin yıldır vatanımızın ve milletimizin bekası için canını esirgemeyen bütün şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 100 yıl önce Onikiler'in Urfa'da başlattığı direniş ruhu, bölücü terörden 15 Temmuz ihanetine, Suriye'deki harekâtlarımızdan Doğu Akdeniz'deki gelişmelere kadar vatanımızın bekası ve milletimizin bağımsızlığı için verdiğimiz tüm mücadelelerde bizlere ilham kaynağı olmuştur. Bugün de tüm dünyayla beraber ülkemizi de etkileyen korona virüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelemizde Urfa'nın ve siz kardeşlerimin cesaretinden ilham alıyoruz. Allah'a hamdolsun tıpkı daha öncekiler gibi bu mücadelemizi de milletimizin desteği ve duasıyla başarıyla sürdürüyoruz. Rabb'imizin buyurduğu gibi: 'Her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır.' Yürekler, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diye vurdukça, Türkiye'nin yıldızı hep yükselecektir. Biz bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça, kardeş oldukça, hep birlikte Türkiye oldukça hedeflerimize ulaşmamızı engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Şanlıurfalı kardeşlerimiz kalplerini refah tutsun. Türkiye, Allah'ın izni ve inayetiyle, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle bu musibetin de üstesinden gelecektir. Sizlerden salgınla ilgili tedbirlere riayet etmenizi özellikle istirham ediyorum. Ramazanı Şerif'e kavuşmak üzere olduğumuz günlerde salgından dolayı sıkıntı çeken kardeşlerimize sahip çıkmanızı bekliyorum. Bu düşüncelerle 100. kurtuluş yıl dönümünüzü tekrar tebrik ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla" ifadelerine yer aldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Erin Urfalıların kurtuluş yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Vali Erin Urfalıların kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Vali karantinadaki vatandaşları ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali karantinadaki vatandaşları ziyaret etti
Şanlıurfa´da caddeler ve sokaklar boşaldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da caddeler ve sokaklar boşaldı
Sınır ilçesi Ceylanpınar'da sokak ve caddeler boşaldı
YEREL HABERLER Sınır ilçesi Ceylanpınar'da sokak ve caddeler boşaldı
(Görüntülü) Şanlıurfa?da sokaklar boşaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şanlıurfa?da sokaklar boşaldı
(Görüntülü) Siverek'te 1 kilometrelik 'ekmek' kuyruğu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Siverek'te 1 kilometrelik 'ekmek' kuyruğu
(Görüntülü) Sokağa çıkma yasağını duyan Şanlıurfalılar fırın ve marketlere akın etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokağa çıkma yasağını duyan ...
(Görüntülü) Yasağı duyan ilçe halkı manav, market ve fırınlara akın etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yasağı duyan ilçe halkı manav, market ve ...
Şanlıurfa´da sokaklar boşaldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da sokaklar boşaldı
Siverek'te 1 kilometrelik 'ekmek' kuyruğu
YEREL HABERLER Siverek'te 1 kilometrelik 'ekmek' kuyruğu
Sokağa çıkma yasağını duyan Şanlıurfalılar fırın ve marketlere akın etti
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağını duyan Şanlıurfalılar fırın ve ...
Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağını duyanlar fırınlara koştu
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağını duyanlar fırınlara ...
Şanlıurfa’da günde 33 bin maske üretiliyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da günde 33 bin maske üretiliyor
Karaköprü’de dezenfekte çalışması devam ediyor
YEREL HABERLER Karaköprü’de dezenfekte çalışması devam ediyor
Başkan Kuş’tan 11 Nisan Kurtuluş mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kuş’tan 11 Nisan Kurtuluş mesajı
Merkezdeki 3 belediyenin çalışmaları takdir topluyor
YEREL HABERLER Merkezdeki 3 belediyenin çalışmaları takdir topluyor
Şanlıurfa´da türbeler ziyarete kapatıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da türbeler ziyarete kapatıldı
(Görüntülü) Şanlıurfa'da metruk ev çöktü: 2 kardeş yaralandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şanlıurfa'da metruk ev çöktü: 2 kardeş ...
Akçakale’de özel araçlar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Akçakale’de özel araçlar dezenfekte ediliyor
Şanlıurfa´da metruk ev çöktü: 2 kardeş yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da metruk ev çöktü: 2 kardeş yaralandı
İki kardeş çöken metruk evin altında kaldı
YEREL HABERLER İki kardeş çöken metruk evin altında kaldı
Canpolat’tan 11 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Canpolat’tan 11 Nisan mesajı
Yalçınkaya’dan 11 Nisan Kurtuluş mesajı
YEREL HABERLER Yalçınkaya’dan 11 Nisan Kurtuluş mesajı
Baydilli'den 11 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Baydilli'den 11 Nisan mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X