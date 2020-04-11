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Vali karantinadaki vatandaşları ziyaret etti

İHA

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında, Cezayir'den Türkiye'ye getirilerek Şanlıurfa'da karantinaya alınan 321 vatandaş, 14 günlük karantina sürecinin 5'inci gününü tamamladı.

Vali karantinadaki vatandaşları ziyaret etti

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında, Cezayir’den Türkiye’ye getirilerek Şanlıurfa’da karantinaya alınan 321 vatandaş, 14 günlük karantina sürecinin 5’inci gününü tamamladı.
İlk kontrolleri yapıldıktan sonra Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdunda, ayrı ayrı odalarda karantinaya alınan vatandaşları ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, toplum sağlığının korunması amacıyla uygulanan karantina sürecine dikkat çekti.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş ve Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü İbrahim Halil Alp ile birlikte, sağlık tedbirlerini alarak öğrenci yurduna giden Vali Erin, burada kalan vatandaşlarla kısa süreli sohbet ederek, ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Vali Erin’in ziyaretinden memnuniyet duyan karantinadaki vatandaşlar, her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ve hiçbir sorun yaşamadıklarını ifade ederek teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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