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Sokağa çıkma yasağının ilk günü Siverek’te caddeler boş kaldı

İHA

Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı, halk yasağa uydu.

Sokağa çıkma yasağının ilk günü Siverek’te caddeler boş kaldı

Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı, halk yasağa uydu.
Yeni tip korona virüs (Covid19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak’ın da içinde bulunduğu iller için gece başlayan ve 12 Nisan gecesine kadar devam edecek olan sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Siverek'te sokaklar boş kaldı. Yasağın ilk gününde ekmek fırınlarının önlerinin sakin olması dikkat çekti. Her gün yoğunluk yaşanan cadde ve sokaklarda görevli polis memurları sıkı denetimler yaparken, yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılıyor. İlçe genelinde ekmek fırınları ile somun fabrikaları vatandaşların ekmek taleplerini yerine getirmek için açık tutulurken, polis panzerleri cadde ve ara sokaklarda devriye gezerek, vatandaşların yasağa uymaları hakkında sık sık anons yapılıyor.
Şehir merkezinde somun fabrikası işletmecisi Zeki Miran, vatandaşların ekmek konusunda kesinlikle endişe duymamalarını, ilçede 24 saat ekmek ve somun bulunacağını ifade ederek, ihtiyaç halinde telefonla yapılan siparişlere evlere yetiştirdiklerini belirtti.

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