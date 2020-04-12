Her gün binlerce aracın geçtiği köprü sessizliğe büründü

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Her gün binlerce aracın geçtiği Şanlıurfa ile Gaziantep’i birbirine bağlayan Fırat Nehri üzerindeki Birecik Köprüsü, sokağa çıkma yasağıyla birlikte sessizliğe büründü.

Korona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Şanlıurfa ve Gaziantep'te iki kenti birbirine bağlayan Fırat Nehri üzerindeki Birecik Köprüsü sessizliğe büründü. Her gün binlerce aracın geçtiği köprüde yasak nedeniyle araç geçişlerinin olmadığı gözlendi.

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