Şanlıurfa´da, yerel sanatçılar balkonlardan türküler seslendirdi

<br>Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)KORONAVIRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında Şanlıurfalı yerel sanatçılar, evlerinin balkonlarından türküler seslendirdi.<br>Şanlıurfa'da yerel sanatçılar, sokağa çıkma yasağının ardından yaşadıkları semtlerdeki komşularına moral vermek için evlerinin balkonuna çıkıp türküler seslendirip, uzun hava okudu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı kentte yerel sanatçıların seslendirdiği parçalara komşuları da eşlik etti.<br>DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK<br>2020-04-12 16:17:32<br>
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.