Yasağa uymayıp, ceza yazan polislere saldıran 2 kişi gözaltında

<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA´da, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, ceza yazan polislere saldırdı. Gözaltına alınan 2 kişiye, 3 bin 150'şer liralık ceza kesilirken, 'polise mukavemet' suçundan haklarında yasal işlem başlatıldı.<br>Olay, öğle saatlerinde, Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İçişleri Bakanlığı'nca alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde polis ekipleri, yasağı ihlal eden 2 kişiye ceza uyguladı. Kendilerine ceza yazılmasına karşı çıkan ve ismi açıklanmayan 2 kişi, polislere saldırdı. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen 2 kişiye, 3 bin 150'şer liralık idari para cezası kesilirken, 'polise mukavemet' suçundan haklarında yasal işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-04-12 11:38:12<br>
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