Polisler suları çekilen Fırat Nehri'ndeki balık ve martıları besledi Polisten takdir edilecek hareket Ekmek alıp, aç kalan martı ve balıkları beslediler

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde polisler, baraj kapaklarının bir kısmı kapatıldığı için su seviyesi düşen Fırat Nehri'ndeki martı ve balıkları besledi.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi yakınlarından geçen Fırat Nehri'nin su seviyesi, Birecik Barajı'nın kapaklarından bir kısmı kapatıldığı için yaklaşık 5 metre kadar düştü. Suların çekildiğini gören polis ekipleri, ekmek alıp martı ve balıkları besledi.

Nehirde çok sayıda adacık ortaya çıkarken, Gaziantep ile Şanlıurfa’yı birbirine bağlayan Birecik Köprüsü'nün bazı ayakları da dışarıda kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.