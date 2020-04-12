Haliliye’de çalışmalar sokağa çıkma yasağında da sürdü

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınına karşı koruma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara sokağa çıkma yasağının ilan edildiği dün ve bugün de aralıksız devam etti.

Haliliye Belediyesi, korona virüs (Covid19) salgını ile mücadeleye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı 31 ilde pandemi nedeniyle hafta sonunu kapsayan 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Haliliye Belediyesi, salgının Türkiye’de görüldüğü ilk günden başlattığı çalışmalara ara vermeden devam etti. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik ve dezenfektasyon ekipleri merkez ve kırsal mahallelerde faaliyetlerini sürdürdü.

Ekipler, ilçe genelinde temizlik faaliyetlerini yürütürken, dezenfektasyon ekipleri ise salgınla mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız sürdürdü. Cadde ve sokaklar temizlenerek dezenfekte edildi.

Öte yandan zabıta ekipleri de sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşların yardımına koştu. 444 22 63 numaralı Beyaz Masa iletişim hattı üzerinden destek isteyen vatandaşların yardıma koşan ekipler, ekmek talebi olan vatandaşların evlerine ekmek teslim etti.

Ekmeğini teslim alan vatandaş, sunulan hizmetten dolayı başta Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

Haliliye Belediyesinin ilgili tüm müdürlükleri ile salgınla mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiği bildirildi.

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