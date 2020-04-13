Karaköprü’de dezenfekte timi çalışmalarını sürdürüyor

Karaköprü Belediyesince oluşturulan özel dezenfekte timi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Ali Baba Mahallesinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Karaköprü Belediyesi dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı önlemlerini en üst seviyede sürdürüyor. Özel olarak kurulan dezenfekte timi tam donanımlı ekipmanlarıyla mahalleleri yıkayarak sterilizasyon yapıyor. Ali Baba Mahallesinde yol ve kaldırımları köpüklü su ile yıkayan ekipler, binaların asansörlerin ve korkulukları dezenfektan maddesi ile sterilizasyon yapıyor.

Ali Baba Mahalle Muhtarı Mehmet Aslan Muhtar Aslan, “Karaköprü Belediyesi ekipleri mahallemizde tüm yolları ve kaldırımları yıkayarak dezenfekte ederken binalarımızın girişlerini de ilaçladı. Bu yapılan güzel çalışmalardan dolayı Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.