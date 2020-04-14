Başıboş köpekler oyun oynayan çocuklara saldırdı: 3 ağır 6 yaralı

<br>Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, evlerinin önünde oyun oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 6 çocuk yaralandı. Çocuklardan 3´ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.<br>Olay, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan Berat A., Hayrünnisa G., Kadir D., Davut S., Miran İ.ve Havva K. isimli çocuklara, 3 sokak köpeği saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle köpeklerden kurtarılan yaralı çocuklar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan çocuklardan durumu ağır olan 3´ü, Şanlıurfa ve Gaziantep´e sevk edildi. Olay sonrası belediye ekipleri saldırgan köpeklerden ikisini yakalarken, mahalle sakinleri başıboş köpeklerin toplanmasını istedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK<br>2020-04-14 12:42:50<br>
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