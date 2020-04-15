Ceylanpınar’da semt pazarlarında koronavirüs tedbirleri

Ceylanpınar Belediyesi vatandaşların sebze ve meyve ihtiyacını karşılandığı semt pazarlarında koronavirüs tehdidine karşı tedbirlerini artırdı.

Ceylanpınar Belediyesi, dezenfekte çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ederke bir yandan davatandaşlara maske dağıtımını sürdürüyor. Semt pazarlarında sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat eden zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, maskesi olmayan esnaf ve vatandaşlara maske ile eldiven dağıttı.

Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Canpolat, farklı mahallelerde kurulan semt pazarlarını düzenli olarak denetlediklerini söyledi. Bilim kurulunun tavsiyeleri ve yayınlanan genelgeler kapsamında semt pazarlarında gerek sosyal mesafe ve gerekse esnafların tezgahlarının arasındaki mesafenin korunduğunu ifade eden Canpolat, ayrıca maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıttıklarını ifade etti.

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