Şanlıurfa’da bin 369 mahkum izne çıkarıldı

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TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Şanlıurfa'da cezaevlerindeki hükümlülerin tahliyesine başlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Şanlıurfa'daki E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 1 ve 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Şanlıurfa Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Akçakale Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bin 369 hükümlü izne çıktı. Mahkumların 31 Mayıs'a kadar izine çıkarıldığı öğrenildi.

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