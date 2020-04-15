Şanlıurfa'da 1369 hükümlü tahliye edildi

Haberturk.com’da sadece çocuklar için yepyeni bir sayfa açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete´de yayımlanıp, yürürlüğe girmesiyle Şanlıurfa'daki açık ve kapalı ceza infaz kurumlarından 1369 hükümlü tahliye edildi.<br>TBMM Genel Kurulu´nda kabul edilen infaz düzenlemesi Resmi Gazete´de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Bu kapsamda; Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Şanlıurfa 1 ve 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Şanlıurfa Açık Ceza İnfaz Kurumu, Akçakale Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan toplam 1369 hükümlü tahliye edildi. Maske takarak, çıkış yapan hükümlüler, dezenfekte edilen otobüslere sosyal mesafe kuralına uygun bindirilerek, evlerine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK<br>2020-04-15 15:08:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.