Şanlıurfa Valisinden PTT talimatı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin: “PTT’ler gerekirse geç saatlere kadar açık olacak”

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs salgını nedeniyle PTT’nin hizmet saatleriyle ilgili talimat verdi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, PTT şubelerinde daha önce yaşanan yoğunluğun alınan tedbirler sayesinde azaldığını ancak her ay düzenli yapılan ödemeler nedeniyle yeniden yığılma olmaması için ek tedbirler alındığını hatırlattı. PTT şubelerindeki en önemli yığılmanın, elektrik tüketim desteği ödemelerinden kaynaklandığını belirten Vali Erin, yığılmayı önlemek için ödemelerin doğum tarihinin son rakamına göre günlere yayıldığını ve ihtiyaç olması halinde şubelerin hem öğlen arasında, hem akşam saat 20.00’a kadar ve gerektiğinde daha geç saatlere kadar açık tutulmasına yönelik düzenlemeler yapıldığını ifade etti. Vali Erin, kolluk kuvvetleri ve PTT güvenlik görevlilerince yeterli önlemler alınarak, PTT şubeleri önünde yığılmaya kesinlikle müsaade edilmemesi talimatı verildiğini de duyurdu.

Tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların evlerinde kalmalarının büyük önem taşıdığını dile getiren Vali Erin, “Bu durumdaki vatandaşlarımızın fatura ödeme, bankacılık işlemleri ve her türlü ihtiyacı Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından temin edilmeye devam edilmektedir. Her ne amaçla olursa olsun, bu durumdaki vatandaşlarımızın dışarıya çıkmalarına müsamaha gösterilmeyecek, bu karara uymayanlara cezai işlem mutlaka yapılacaktır” dedi.

Sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sosyal yardım, bankacılık işlemleri ve diğer ihtiyaçlarının yerine getirilmesi faaliyetlerinin, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında da yapılacağını belirten Vali Erin, vefa sosyal destek gruplarının hafta sonu da çalışacağını ifade etti.

Elektrik desteği ödemesinde güne dikkat

Korona virüsle mücadele kapsamında sosyal mesafeyi korumak adına Şanlıurfa’da alınan tedbirler kapsamında, elektrik tüketim desteğinden faydalanan vatandaşlardan doğum tarihinin son hanesi 0, 1, 2 ve 3 olanlar 16 Nisan 2020 Perşembe, doğum tarihinin son hanesi 4, 5 ve 6 olanlar 17 Nisan 2020 Cuma, doğum tarihinin son hanesi 7, 8 ve 9 olanlar ise 20 Nisan 2020 Pazartesi günlerinde PTT şubelerinden faturalarını ödeyebileceği bildirildi. 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan, işlemlerini yapacak yakınları bulunmayanların elektrik tüketim desteği işlemleri, vefa sosyal destek grupları aracılığıyla yapılacağı aktarıldı.

