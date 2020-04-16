Şanlıurfa´da yasağa uymayan 7 bin 64 kişiye para cezası kesildi

<br>Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da koronavirüse karşı yapılan denetimlerde 7 bin 64 kişiye toplam 6 milyon 343 bin 779 TL, 45 işyerine de 183 bin 558 TL para cezası kesildi.<br>İçişleri Bakanlığı genelgesi ile uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında Şanlıurfa´da polis ve jandarma tarafından kent merkezi ve kırsal alanda denetimler devam ediyor. Semt pazarları ve marketlerde maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağına uymayanlara yönelik yapılan denetimlerde 7 bin 64 kişiye toplam 6 milyon 343 bin 779 para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca 45 işyerine de 183 bin 558 cezası uygulandı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL<br>2020-04-16 14:56:21<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-