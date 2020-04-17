Eyyübiye Belediyesi maske üretimini seri bir şekilde sürdürüyor

Eyyübiye Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kadın destek merkezlerinde maske üretimine seri bir şekilde devam ediyor. Merkezlerde üretilen maskeler, ekipler tarafından ilçe genelindeki esnaf ve vatandaşlara dağıtılıyor.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen salgınla mücadele kapsamında ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Eyyübiye Belediyesi, vatandaş sağlığını ön planda tutarak Kadın Destek Merkezlerinde ürettiği maskeleri, ekipler aracılığıyla vatandaşlara dağıtıyor. Eyyübiye Belediyesi bünyesindeki kadın destek merkezlerinde seri bir şekilde üretilen maskeler, Zabıta Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünden oluşan özel bir ekiple, ilçe genelinde seri bir şekilde dağıtılıyor. 20 gün önce başlanılan çalışmalarda şu ana kadar 130 bin maske üretimi yapılıp, esnaf ve vatandaşlara dağıtıldı.

Kadın Destek Merkezilerinde maske üretimini seri bir şekilde gerçekleştiren kursiyer, “Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş’un talimatlarıyla hızlı bir şekilde maske üretimini gerçekleştiriyoruz. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun ortamlarda ürettiğimiz maskelerimiz, ekipler tarafından her gün düzenli olarak alınıp, ilçemizdeki esnaf ve vatandaşlarımıza dağıtılıyor “ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.