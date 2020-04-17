(Görüntülü) Şanlıurfa'da yasak öncesi koronavirüs denetimleri sürüyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesi ile bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi, Şanlıurfa?da polis ve jandarma ekiplerinin koronavirüs denetimleri devam ediyor. <br>İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 saatleri arasında 9 saat boyunca polis ve jandarma ekiplerinin denetim yapacağını duyurmasının ardından Şanlıurfa kent merkezi ve 13 ilçesinde denetimler yapılıyor. Valilik koordinasyonunda gerçekleşen denetimlerde zabıta ekipleri, gıda üretim ve satış noktaları, fırınlar ve semt pazarlarındaki tedbir ve denetim yaparken, polis ve jandarma ekipleri ise yol kontrollerinde seyahat izin belgesi sorgulaması, ateş ölçümü ve maske kullanımı tedbirlerini denetliyor. Kent merkezinde ise PTT ve bankalar önünde önlem alan ekipler, sosyal mesafe ve maske kullanımı ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü denetimlerini sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa <br>2020-04-17 17:56:49<br>

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