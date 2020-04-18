Şanlıurfa'da yasak sonrası cadde ve sokaklar boş kaldı

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<br>Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.<br>İçişleri Bakanlığı´nın koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez uyguladığı iki günlük sokağa çıkma yasağı 00.00'dan itibaren Şanlıurfa'da da başladı. Kent merkezinde cadde ve sokaklar boş kalırken, polis sokağa çıkma yasağını uygulamaya başladı. Caddelerde sokak bekçileri devriye görevi yaparken, alınan yasak kararına vatandaşların uyduğu görüldü. Polis kentin ana caddelerinde devriye faaliyetini artırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAKÖmer ŞULUL<br>2020-04-18 02:49:41<br>

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