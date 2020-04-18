(Görüntülü) Şanlıurfa?da cadde ve sokaklar boşaldı

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ŞANLIURFA'da, sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklar boşaldı.<br>İçişleri Bakanlığı?nca ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından, Şanlıurfa kent merkezinde cadde ve sokaklar boşaldı. Caddelerde insan yoğunluğu ve araç trafiği en düşük seviyeye indi. Polis ekipleri, dışarıda gördüğü vatandaşları uyararak, evlerine gönderdi. Trafik polisleri tek tek araçları durdurup izin belgesi kontrolü yaptı. İzni olmayan 5 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 Türk Lirası idari para cezası kesildi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa <br>2020-04-18 11:55:42<br>

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