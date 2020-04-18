İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı büyükşehirlerden biri olan Şanlıurfa havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Sessizliğin yaşandığı illerden biri olan Şanlıurfa’da sokak ve caddeler havadan drone ile görüntülendi. Kentin en yoğun mekanlarından olan Balıklıgöl Yerleşkesi, Atatürk Bulvarı, Topçu Meydanı ve Bahçelievler semti ile üç merkez ilçe olan Haliliye, Karaköprü ile Eyyübiye ilçelerinin boş kaldığı görüldü.

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