Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Birecik ilçesine bağlı Göktepe kırsal mahallesinde meydana geldi. Cabbar Şahin'in yönetimindeki traktör devrildi. Kazada ağır yaralanan Şahin, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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