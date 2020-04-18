Yıkılan duvarın altında kalan Suriyeli Ömer, öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, atıl durumdaki bina önünde oyun oynarken, devrilen duvarın altında kalan Suriyeli Ömer Musto (8), hayatını kaybetti.<br>Olay, akşam saatlerinde Halfeti ilçesine bağlı kırsal Karaotlak Mahallesi'nde meydana geldi. Atıl durumdaki bir binada oynayan Ömer Musto, iddiaya göre bir anda yıkılan duvarın altında kalarak ağır yaralandı. Çocuğun ağlama sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ömer Musto'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.<br>Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK<br>2020-04-18 22:00:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.